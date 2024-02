PRADÈ, Volevamo questa vittoria. Gallo porta positività

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola al termine di Fiorentina-Lazio 2-1. Queste le sue parole: "Questo è un buon punto di ritorno e di partenza. Siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti vista. Abbiamo preso quattro pali e sbagliato un altro calcio di rigore. Adesso il mister dovrà inventarsi qualcosa. A parte gli scherzi bene è stata una bella serata".

Prestazione esemplare di questa Fiorentina

"Quello poteva essere un gol che ti tagliava le gambe perché subito all'ultima azione del primo tempo dopo tre pali e tanti calci d'angolo. Poi nella mente ti vengono tanti pensieri negativi perchè stavamo soffrendo. Questa vittoria ci porta del sereno"

Su Kayode

"Tutti contenti per Kayo. E' il nostro bambino, lo curiamo e lo preserviamo. Per lui sarà un'emozione che non dimentiucherà facilmente. La Lazio poi nelle ultime cinque in trasferta aveva vinto sempre tranne con l'Atalanta perciò è una squadra particolare con un grande allenatore che sa come gestire determinate situazioni"

Partita vinta da squadra. E grande partita di Belotti

"Il gallo è un guerriero ti porta positività. Mi piace dire che all'interno dello spogliatoio a fine primo tempo non c'era depressione ma voglia di vincere e rabbia. Voglia di andare dentro e vincere la partita. Si capisce qui che una squadra si sente forte".

L'abbraccio tra Biraghi e Ranieri è esemplificativo

"Quelle situazioni ti fanno capire il momento di una squadra. Era un momento difficile ma questa vittoria la volevamo a tutti i costi. lo stadio stasera come al solito era una bolgia. Contento per Commisso e per i tifosi. Doppia vittoria sia noi che la primavera. Stasera bella serata per il presidente con sua moglie alla quale faccio gli auguri di compleanno".