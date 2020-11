POZZI, A Iachini avrei detto di fare altre scelte

Nicola Pozzi, ex attaccante tra le tante di Empoli, Sampdoria e Parma, ha parlato così delle vicende di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Vlahovic ha grande qualità, probabilmente per avere un futuro importante. Cutrone è un giovane italiano, ha meno qualità del serbo, ma si torna al solito discorso. Firenze ha bisogno, dopo gli anni passati con Batistuta, Toni e Gilardino, di un terminale che possa caricarsi sulle spalle la squadra come sta facendo, con le dovute proporzioni, Ibrahimovic al Milan. La società ha fatto delle scelte, è un momento economico particolare, Firenze è una piazza che va alla ricerca di questo. Non è facile per i giovani, chi fa questo passaggio subito sono i campioni, altrimenti è dura. Firenze non ti dà il tempo di aspettare questa maturazione, lì davanti sente la necessità di un profilo completo e maturo. Questi ragazzi hanno qualità e sono di sicuro avvenire, ma vanno incontro a delle difficoltà. Cosa non è andato a Parma? Ho fatto tre partite e poi mi sono rotto il crociato, poi ho avuto altri infortuni e siamo falliti con Ghirardi. Analisi semplice. Come vedo la gara di domani? Partita super complicata, si è creata nuovamente questa negatività intorno alla situazione generale e all'ambiente viola. Non vedo qualcosa di facile, il mister ha solo bisogno di risultati e prestazioni convincenti perché l'aria in città la sentiamo tutti. Cambio di modulo? A Iachini ho detto che sarei entrato con lui volentieri dentro lo staff se avesse avuto bisogno di consigli. Io gli avrei detto cose diverse da quelle che ha fatto. Callejon è andato incontro a difficoltà perché non è un ruolo che può ricoprire e ora va a posizionarsi su un modulo che è più congeniale a questa squadra. Iachini è maniacale nella fase difensiva, ma trova sempre delle trame per valorizzare gli attaccanti che ha e la dimostrazione sono i tanti gol che hanno fatto i centravanti. Gli auguro di trovare la quadra che ancora è mancata. Quando a Firenze c'è quest'aria non è facile per nessuno. Ha bisogno dei migliori auguri, è una situazione veramente complicata e non so in quanti riescono a gestirla".