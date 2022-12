PORTOGALLO, Oltre a Mou come ct c'è anche Fonseca

Il dopo Fernando Santos è già iniziato in Portogallo. E la lista dei nomi che si rincorrono per prendere l'eredità del ct che ha fallito in Qatar alla guida di Cristiano Ronaldo e compagni è lunga. Nelle ultime ore è emerso il nome di José Mourinho, tecnico della Roma: non è da escludere che la Federazione portoghese faccia un tentativo ma è complicato immaginare che lo Special One possa accettare. Così attenzione a Paulo Fonseca: il tecnico attualmente al Lille, secondo quanto raccolto da TMW, ha un ottimo rapporto con la Federazione lusitana e oltre a Rui Jorge e Bruno Lage è un candidato forte.