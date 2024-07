PORTIERI, Consigli del Sassuolo verso il no al Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza sembra non trovare pace con i suoi portieri. Scaricati Silvestri prima (cercato ora dal Cagliari) e Gollini poi (che stasera si accaserà al Genoa) e annunciato a sorpresa Keylor Navas, svincolatosi dal Psg dopo una stagione alle spalle di Donnarumma, Galliani avrebbe voluto fare un'operazione ulteriore: prendere Consigli del Sassuolo, in un scambio con Valoti che avrebbe fatto il percorso inverso. Ma secondo quando scrive Tuttomercatoweb l'operazione dovrebbe saltare per le riserve di Consigli orientato a dire no al Monza.