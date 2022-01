PONTELLO, DV9 via? Più complicato delle elezioni

L'ex dirigente della Fiorentina Niccolò Pontello ha parlato della gestione di Vlahovic da parte della società: "Cedere Vlahovic a gennaio lo vedo più complicato dell'elezione del presidente della Repubblica - scherza - Visto l'atteggiamento singolare del calciatore, la Fiorentina teme sicuramente che i suoi agenti vogliano liberarsi a costo zero facendo perdere alla Fiorentina decine di milioni. Le cifre del possibile affare si avvicinano a quello che è il fatturato della società intera. E' ormai assodato che la Fiorentina lo perderà, anche i tifosi se ne sono convinti ed è legittimo che il giocatore voglia questo, non lo è invece che non risponda quando la società gli ha fatto una proposta importantissima da 5 milioni"