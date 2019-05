PLAYOFF B, Hellas batte il Perugia grazie a tre viola

Il Verona batte il Perugia 4-1 e guadagna la semifinale dei play off di serie B contro il Pescara. Tutti ex viola i marcatori che spingono l'Hellas avanti nella corsa promozione: Di Carmine, Empereur e Pazzini (doppietta). Il risultato comunque è ingeneroso nei confronti del Perugia di Nesta che in dieci per l'espulsione di Kouan era riuscita a pareggiare all'89 su rigore di Vido, rimontando il gol di Di Carmine alla fine del primo tempo. Ma già in inferiorità il gol di Empereur al 101' taglia le gambe agli umbri che per passare il turno avrebbero dovuto fare altri due gol (non essendo previsti i rigori, passava chi aveva la classifica migliore), così per Pazzini è un gioco da ragazzi bucare la porta di un pur bravo Gabriel al 118' e al 121'. Per la semifinale l'andata si giocherà a Verona il 22, ritorno il 26 a Pescara.