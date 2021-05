PLATINI, Ceferin ha sbagliato tutto sulla Superlega

“I miei rapporti con Ceferin non esistono”. Intervistato da L’Equipe, Michel Platini ha parlato dell'attuale presidente della UEFA: "Lo capisco: è uno di quei politici che non hanno giocato a calcio e stanno vivendo il loro momento di gloria. Se i vecchi giocatori come me si mettono accanto, loro non esistono più. Trovo che abbia gestito la crisi Super League in modo sbagliato. L’allontanamento dei grandi club per fondare la propria competizione è l’unico vero pericolo ricorrente che la Uefa deve gestire. Quindi è meglio anticipare piuttosto che trovarti di fronte a un fatto compiuto e trattare i dirigenti come codardi. Ridicolo. Quando all’inizio della mia presidenza UEFA ho dovuto affrontare lo stesso tipo di problema, sono andato a vedere i dirigenti per convincerli che le nostre competizioni erano le migliori. Ma quando stavo chiacchierando con Rummenigge, parlavamo nell’interesse del calcio, non solo di affari o televisione: ma anche di giocatori e tifosi”.