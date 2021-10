PJANIC, Visita ad Allegri e ad ex compagni della Juve

Come riporta TMW, quest'oggi Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco che ha salutato il Barcellona per andare in prestito al Besiktas in un'estate in cui è stato accostato ad un ritorno alla Juventus ma anche alla Fiorentina, è passato dal centro sportivo bianconero della Continassa per una visita di cortesia, per salutare Allegri e gli ex compagni che non sono andati in Nazionale.