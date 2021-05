PIZARRO, Mi piacerebbe Sarri a Firenze. DDR...

David Pizarro, ex centrocampista della Fiorentina che è sempre rimasto nel cuore dei tifosi viola, è intervenuto al TGR Rai Toscana per parlare del momento vissuto dalla squadra. Queste le sue dichiarazioni:

Di chi ha bisogno la Fiorentina in panchina?

"Con tutto il rispetto per Iachini, credo che abbia bisogno di un tecnico molto importante e di grandissima personalità perché la Fiorentina chiede questo. Mi piacerebbe vederci Sarri".

Come vede la situazione della Fiorentina?

"I fiorentini hanno un palato molto molto raffinato nel senso che vogliono vedere giocar bene la loro squadra ed io l'ho vissuto sulla mia pelle. Dispiace vedere la squadra così in basso in classifica perché secondo me l'organico sarebbe per fare un altro campionato".

Toni suggeriva De Rossi come possibile prossimo allenatore. Che ne pensa?

"Luca lo conosco bene ed è uno che scherza parecchio. Peccato perché lo ha mandato molto in confusione a Daniele, lo ha messo in mezzo ad un problema grande, ma credo che farà strada dal basso per quanto ne so. Avrà tempo per arrivare a grandi palcoscenici".