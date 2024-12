PISILLI, Gol dedicato a Bove: mi ha aiutato tantissimo

FirenzeViola.it

Niccolò Pisilli, intervistato da Sky Sport nel post-partita di Roma-Lecce, ha dedicato il suo gol con festeggiamenti sotto la Sud a Bove: “Questo gol è tutto per lui, è veramente tutto per lui. Spero che le cose andranno per il meglio perché Edoardo è un ragazzo veramente d'oro. Mi ha aiutato tantissimo ad inserirmi nella squadra. Penso sia stata la persona più importante nel mondo del calcio che ho conosciuto fino ad oggi”.

L’hai sentito?

“Io gli ho mandato un messaggio come tutti, poi adesso è giusto che abbia la sua privacy per lui, per la famiglia. Io gli mando un grande abbraccio e questo gol lo dedico tutto a lui, ovviamente”.