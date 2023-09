PISACANE, Con i viola abbiamo vinto dopo un mea culpa

FirenzeViola.it

© foto di Luca Di Leonardo

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari Primavera, ai microfoni di Centotrentuno ha commentato la vittoria di oggi sulla Fiorentina: “Ogni partita va preparata con meticolosità e massima serenità. Nel primo tempo, per come è andato, non abbiamo messo in mostra ciò che avevamo preparato. Abbiamo fatto tutti mea culpa, i ragazzi hanno capito e poi abbiamo giocato come dovevamo. Nel calcio niente viene per caso”.