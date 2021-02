PILEGGI, Fiorentina ha il cammino più altalenante

Danilo Pileggi è un ex calciatore del Torino e che attualmente collabora con un’agenzia di scouting. Queste le sue parole a TorinoGranata.it: "Per il Toro con il cambio di allenatore sembra che qualche cosina sia migliorata, almeno per quel che riguarda la continuità dei risultati, anche se manca la vittoria e ci sono stati tanti pareggi, ma pare che sia cambiato anche il modo di stare in campo e di affrontare le gare, però, la classifica non è cambiata di molto. In questo momento si deve parlare di salvezza sia per il Toro sia per il Cagliari e fra le altre concorrenti per evitare di retrocedere qualcuna si è già un po’ ritirata su come, ad esempio, il Genoa e altre, che erano indiziate a lottare per salvarsi, come il Benevento e lo Spezia stanno disputando un campionato straordinario. Il cerchio delle squadre che lottano per la salvezza si è ristretto ed è per questo che questo scontro diretto diventa ancora più delicato e difficile. Si sta formando un solco tra le ultime quattro e chi è più avanti. Spezia e Benevento stanno tenendo un buon ritmo ed esprimono un buon calcio dimostrando di essere molto vive e di avere valori tecnici di rilievo. Se non avverrà che qualcuna, come accadde lo scorso anno, sia risucchiata la lotta per la salvezza rischia di coinvolgere solo le ultime quattro, a meno che appunto la Fiorentina, che mi sembra quella che ha il cammino più altalenante, non diventi la quinta”.