PIERGUIDI, Terrei Prandelli in società. Calcio storico...

Il presidente del Quartiere 2 di Firenze, Michele Pierguidi, è intervenuto per parlare della Fiorentina e non solo. Queste le sue dichiarazioni: "Prandelli è uno straordinario uomo di calcio, un vero uomo che sta attraversando un periodo particolare. E' venuto qui dopo tanti anni per amore perché ha firmato fino a giugno, si sta trovando in difficoltà perché questa squadra ha problemi che prescindono dall'allenatore. Io lo terrei in società anche per il futuro come conoscitore di calcio perché ce n'è bisogno. Calcio storico? Tutto molto difficile. Ci stiamo lavorando tutti i giorni con tanta collaborazione e tanta voglia. Bisogna vedere se le regole lo consentono e quindi dei DPCM. Ipotesi Piazza Signoria? Realistica al momento che non ci dovrebbe essere pubblico e tribune".