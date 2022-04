PIATEK, Oggi pranzo in città col procuratore

Nel giovedì anomalo dei viola che, complice la partita giocata (e persa malamente) ieri contro l'Udinese sono stati a riposo, Krzysztof Piatek ha approfittato della giornata libera per incontrare il suo procuratore, Luca Guglielmo, in un famoso ristorante vicino a Ponte Vecchio. Come si può vedere dalla foto postata dallo stesso Guglielmo su Instagram, insieme a loro anche le due compagne, per un appuntamento informale in cui forse si sarà parlato anche del futuro del polacco, la cui permanenza a Firenze, a causa delle recenti prestazioni e della pesante cifra che la Fiorentina dovrebbe versare all'Herta Berlino per riscattarlo (circa 15 milioni), è sempre più in bilico.