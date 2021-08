PEZZELLA, Non facile lasciare i viola, deciso in 10 gg

L'ex capitano viola German Pezzella è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Betis. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Mi sento più maturo ed esperto rispetto a quando me ne sono andato. In Italia sono cresciuto e sono stato capitano di uno dei club più importanti d'Europa. Ho raggiunto anche il mio sogno di giocare con la Nazionale argentina, vincendo pure una Copa América. Oggi sono a disposizione del mister e mi sento pronto per giocare già questo sabato contro il Real Madrid".

L'argentino ha poi raccontato anche qualche retroscena sulla trattativa: "Il Betis mi ha cercato qualche mese fa, ma non era facile lasciare la Fiorentina visto che ero il capitano viola. Sono venuto a conoscenza dell'offerta ufficiale dei biancoverdi circa dieci giorni prima dell'ufficialità. In quel momento, insieme alla mia famiglia, ho scelto di tornare proprio dove tutto è iniziato qui in Europa. Ho un'ottima relazione con Joaquin, in questi giorni scherzando ci siamo detti: 'Chi avrebbe mai scommesso di vederti ancora giocare al mio ritorno al Betis?'".