PEZZELLA, Fortunati ad avere Ribery. Commisso...

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Ribery? Lui è molto umile, ma basta vedere le immagini per capire che cosa è in grado di fare. E' un esempio per i più giovani, ha vinto tutto, ma rispetta compagni ed avversari: siamo fortunati ad averlo con noi. Lazio? Commisso merita di esultare al Franchi per i tanti sforzi e la vicinanza che ci dà sempre: vogliamo vederlo alzarsi per i nostri gol".