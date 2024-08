FirenzeViola.it

Ivan Perisic potrebbe tornare in Italia. Dopo che nelle scorse ore era stato proposto alla Fiorentina che si è detta non interressata, adesso l'esterno in forze all'Hajduk Spalato è vicino al Monza. Come riportato da SkySport per l'ex Inter adesso ci sta provando il Monza. Per la chiusura si aspetta l'ok definitivo del calciatore.