PERCASSI, Mercato? E' complicato fare bilanci

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato all'Eco di Bergamo del mercato della propria squadra: "La realtà è fluida e complicata. Le cose cambiano molto rapidamente e anche più volte. Noi ci siamo, ma non ha senso fare previsioni o annunci. Abbiamo le idee chiare, ma niente dipende solo da noi. Noi abbiamo il vantaggio di contare su un gruppo competitivo. Quando arriverà il mercato vedremo. Io non ho mai avuto dubbi sui valori del gruppo e non ne ho oggi. La squadra è competitiva, infatti da inizio stagione occupa una posizione che vale il ritorno in Europa".