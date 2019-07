PEDULLÀ, Veretout sarà ceduto a breve. Biglia...

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro di alcuni calciatori della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Il Milan è in vantaggio su Jordan Veretout, malgrado l'interesse della Roma. Credo che nei prossimi tre o quattro giorni l'affare sarà definito. Biglia? Questo centrocampista potrebbe essere trattato dai viola, ma in un secondo momento. Bennacer? Ormai è un giocatore del Milan, manca solo l'ufficialità. Dragowski? Il suo è un futuro incerto, il club gigliato potrebbe offrirgli una cifra vicina al milione di euro e mantenerlo a Firenze. Deve scegliere tra la Premier League e rimanere in viola, dipende che cosa ritiene più interessante".