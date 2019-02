PEDULLÀ, Mercato viola: 7,5. Chiesa senza clausola...

Il giornalista Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato che ha seguito da vicino le operazioni della Fiorentina, ha dato il suo giudizio. Queste le sue parole: “Il mercato della Fiorentina merita un 7,5I. Corvino ha fatto il presente e il futuro. L'acquisto di Muriel è stato straordinario, i tre colpi per il futuro sono importanti, ma vorrei evidenziare anche gli otto addii perché cedere a gennaio non è mai semplice, le squadre aspettano sempre gli ultimi giorni. La fame che ha Firenze mi ricorda quella di certe città del Sud che sono scomparse dai radar del calcio italiano. Per il mercato estivo andrà valutata la resistenza della società alle offerte per i suoi giocatori più rappresentativi che inevitabilmente ci saranno. Il fatto che la Fiorentina non abbia le clausole permette a Corvino di gestire totalmente le situazioni dei suoi giocatori senza farsi dettare le condizioni, come per Chiesa”.