PEDRO, Il Flamengo è una grande opportunità

L'ormai ex attaccante della Fiorentina, Pedro, è atterrato a Rio de Janeiro. Il brasiliano firmerà infatti per il Flamengo, squadra che ha dimostrato di volerlo fortemente. Queste le sue parole appena atterrato visibili qui di seguito in un video su Twitter di un reporter di LANCE!: "L'emozione è molto grande, ci sono grandi probabilità che mi trasferisca al Flamengo. Non ho ancora firmato, mancano alcuni dettagli come gli esami medici, ma l'aspettativa è molto alta. Sono molto felice e motivato per questa stagione. Sicuramente giocare per il Flamengo è una grande opportunità e mi manca Rio de Janeiro. Mancano questi dettagli che vi ho detto, ma lavoriamo per essere apposto e passare un grande anno".

Pedro: “Emoção muito grande, expectativa enorme de assinar com o Flamengo. Ainda não tem nada assinado, faltam alguns detalhes (+).” #lanceFLA pic.twitter.com/CIUnozqumc — Matheus Dantas (@matheusdantasfr) 17 gennaio 2020

Pedro: “Faltam fazer exames medicos, mas a expectativa é muito grande. Estou muito feliz e motivado para essa temporada.” #lanceFLA — Matheus Dantas (@matheusdantasfr) 17 gennaio 2020