PEDRO, Flamengo in difficoltà: il riscatto si complica

Dopo l'eliminazione a sorpresa dalla Copa Libertadores, le cose per il Flamengo si sono decisamente complicate, anche dal punto di vista finanziario. Non sono bastati i gol dei due ex viola Pedro e Gerson per portare la squadra brasiliana ai quarti di finale della coppa. Come riferisce ESPN Brazil, la situazione economica della squadra si fa difficoltosa. Il Flamengo deve ancora pagare circa 15 milioni di euro tra stipendi, diritti di immagine e premi per risultati raggiunti, ma rinegoziati e rinviati a causa della pandemia. Con l'uscita anticipata dalla Libertadores sfumano anche quelle entrate che il Flamengo avevo messo in conto in caso fosse stata raggiunta almeno la semifinale. Adesso l'esigenza diventa vendere alcuni calciatori per provare a riscattarne altri, ma è normale che il riscatto di Pedro, come riferisce l'emittente brasiliana, è tutto fuorché scontato.