PECORARO, Mancini-Santopadre: Viola fu truffata

L'ex procuratore della FIGC, Giuseppe Pecoraro, è intervenuto per parlare di Inter e Juventus, schierandosi dalla parte di Rocco Commisso. Queste le sue dichiarazioni: "Il presidente viola si lamentava delle squadre che continuavano ad acquistare nonostante non avessero liquidità e l'operazione Locatelli ne è un esempio. Credo che Juventus e Inter stiano drogando il calcio: se non possono pagare gli stipendi deve intervenire la procura. Si ha paura di certe società e grandi tifoserie, ma è tutto il sistema a dover essere rifondato a partire dai diritti tv. Non è possibile che alcuni club falliscano ed altri nella stessa condizioni rimangano in vita. La giustizia sportiva però ha le mani legate perché non ci sono regole o parametri e, se la Consob ritiene che i bianconeri non abbiano alterato il mercato, non può intervenire a meno che ci sia un illecito sportivo. Sulle plusvalenze della Juventus si è dovuto aspettare la Consob, come per le altre società quotate in borsa, mentre sulle altre intervengono le federazioni, anche perché non riguarda solo i bianconeri. Noi intervenimmo con ChievoVerona e Cesena e ora vedete il destino che hanno avuto".

Pecoraro torna anche sull'operazione Gianluca Mancini-Alessandro Santopadre tra Atalanta e Perugia: "Fu una truffa per la Fiorentina che all'inizio doveva aggiudicarsi il cartellino. Santopadre era un portiere del Perugia e fu venduto all’Atalanta così come Mancini".