PAVOLETTI, A fine anno un punto conta. Simeone...

Al termine della gara tra Spezia e Cagliari, Leonardo Pavoletti, attaccante degli isolani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, parlando della sconfitta dei suoi - pesantissima in ottica salvezza - e del gol sbagliato dall'ex viola Giovanni Simeone: "Uno schiaffo che non meritavamo di prendere, ora occorre essere uomini. In questo ultimo periodo ho visto tante cose buone, ma dobbiamo fare qualcosa in più. Non si possono buttar via le partite. Gol sbagliato da Simeone? L’ho visto dalla tribuna, ma non ne abbiamo parlato. Sono tiri che si possono sbagliare, oggi è successo a lui. Alla prossima farà gol. La salvezza? Queste gare è meglio non perderle, a fine campionato un punto in più o in meno fa la differenza".