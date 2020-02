PATRON SPAL, Futuro Semplici? Domani decidiamo

La panchina di Leonardo Semplici, ex viola, è fortemente a rischio. A confermarlo anche il patron degli estensi, Simone Colombarini, nel post-partita di SPAL-Sassuolo ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "L'ennesima sconfitta in casa nostra ci fa male, dobbiamo riunirci e vedremo a che decisione arriveremo. In questo momento non mi sento però di poter anticipare nulla".

Potreste cambiare allenatore?

"Non so, dobbiamo parlarne. Decidere a mente calda può non fare bene, vogliamo far passare un po' di tempo anche se non troppo. Domani a mente fredda decideremo. La situazione è davvero difficile, non pensavamo di poterci trovare qui. Stiamo soffrendo, e dispiace per tutti i tifosi o comunque quelli che ci sostengono. Il pubblico ha incitato la squadra fino in fondo, poi la delusione è normale e fa parte di tutti".

C'è un sostituto di Semplici?

"Non sono discorsi che approfondisco. Spesso l'avete messo voi in discussione, noi non abbiamo pensato alternative e non è un lavoro che spetta a me. Se decidessimo di non continuare non sarebbe un problema. C'è da capire se pensiamo di poterci salvare così o se serve una svolta più decisa".