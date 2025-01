PASALIC, L'Hellas tratta il fratello Marco con il Rijeka

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro Pasalic in Serie A? Secondo quanto riporta TMW, sul fratello minore del centrocampista dell'Atalanta - trattato anche dalla Fiorentina prima di andare a Bergamo - ci sarebbe l'Hellas Verona in questa sessione di gennaio. Marco Pasalic è cinque anni più giovane rispetto al fratello Mario - si parla di un classe 2000 - gioca in un ruolo diverso e attualmente è in forza al Rijeka, nel vicino campionato croato.

Il club croato ha chiarito in tal senso la propria valutazione su Pasalic junior: per farlo partire ora a gennaio, informano i fiumani, servono 5 milioni di euro circa e una cessione a titolo definitivo garantita. Da capire se dal canto suo il Verona potrà garantire certi parametri o proverà a sondare anche qualche pista alternativa.