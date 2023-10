PARISI, Lunedì la prima volta da avversario dell'Empoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Oggi ricomincia ufficialmente il massimo campionato italiano, ma per il momento del proprio ritorno in campo la Fiorentina avrà da aspettare ancora un po'. Lunedì sera c'è nel programma della 9^ giornata di Serie A il cosiddetto Derby Mediceo, la sfida della provincia (non è esattamente una stracittadina, nei fatti) contro i cugini dell'Empoli. Una partita che, per un protagonista in particolare dei gigliati, avrà un significato speciale.

Si tratta di Fabiano Parisi, che ha ritrovato il proprio percorso nel grande calcio italiano grazie alle prestazioni esibite in quel di Empoli. Uscito dal settore giovanile del Benevento, il terzino classe 2000 ha bruciato le tappe al Castellani, riuscendo a mettersi in mostra e a conquistarsi le attenzioni di grandi realtà.

Alla fine la più convinta è stata la Fiorentina, che ha messo sul piatto circa 10 milioni di euro.

L'approccio con la realtà di Firenze è stato ottimo, tanto che secondo alcuni si starebbe già meritando il sorpasso nelle gerarchie su capitan Biraghi. Possibile che già lunedì ci sia lui sulla sinistra, di sicuro quando inizierà il match vivrà sensazioni speciali. L'ha raccontato lui stesso, intervistato di recente dal TGR: "Mi sono stati vicini quando ne avevo bisogno, soprattutto dopo la morte di mio padre, quindi non posso far altro che portarli nel cuore e ringraziarli per tutta la vita”. La notizia è riportata da TuttoMercatoWeb.