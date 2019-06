PARIGI, Insegnerò a Rocco l'inno con la fisarmonica

"Se Commisso vuol venire a trovarmi gli insegno volentieri a suonare l’inno con la fisarmonica". A parlare è Narciso Parigi, sulle pagine della Nazione di oggi, storica voce dell'inno della Fiorentina, che ha un passato da cantante anche in America. "Non conosco Rocco Commisso - dice ancora - ma gli do il benvenuto a Firenze e alla Fiorentina. Sicuramente abbiamo amici in comune. I calabresi sono le persone più in gamba che ho conosciuto in America, come mi hanno voluto bene loro non me ne ha voluto nessuno. Sono meravigliosi".