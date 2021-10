PAREGGI, Empoli e ACF a zero: le uniche in Italia

C'è una statistica curiosa che accomuna Empoli e Fiorentina: come sottolinea il Corriere Fiorentino, le due squadre toscane non hanno mai pareggiato in dieci giornate di campionato. Vincere anche a costo di perdere, sembra il motto di Italiano e Andreazzoli. Nessun’altra squadra di serie A, ma neanche di serie B, ha avuto questo andamento e tutte hanno pareggiato almeno una volta.

E se estendiamo lo sguardo ai più importanti campionati europei (Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga), sono solo quattro le squadre che, come Empoli e Fiorentina, non hanno ancora mai pareggiato, ovvero l’Alavès in Spagna, il Borussia Dortmund e l’Herta Berlino in Germania (ma dopo nove giornate e non dieci), infine il Tottenham in Inghilterra.