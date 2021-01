PAPARESTA, Castrovilli può farcela per gli Europei

L'ex arbitro Gianluca Paparesta nel corso della trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio:

A che punto è Castrovilli oggi, secondo lei?

"Un patrimonio del calcio italiano, assolutamente. Mi fa piacere averlo individuato e portato al Bari, averlo fatto crescere con la prima squadra: da lì si è deciso di fargli fare un passo in avanti in accordo con la Fiorentina, e sono contento per lui che sia rimasto quel ragazzo umile che era quando faceva tanti sacrifici e chilometri per venirsi ad allenare a Bari. Lo scorso inverno a Palermo l'ho visto con la Nazionale, ha giocato un'ottima partita e la cosa mi ha dato grande soddisfazione. Per l'età che ha è qualcosa di grande".

Ha chance di andare agli Europei?

"Per me può farcela. Mancini lo conosce, l'ha visto giocare molto bene e sa di poter contare su un giocatore che ha delle doti utili anche e soprattutto al gioco dell'Italia. Immagino sia nel suo interesse tenere gli occhi su Gaetano, chiamato ad affrontare una stagione non semplice viste le difficoltà della Fiorentina, ma chissà che non possano ritrovare sicurezza e capacità".