PALLADINO, Ecco perché ho scelto Gosens e Cataldi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Monza ha parlato ai microfoni di DAZN il grande ex della sfida, l'allenatore Raffaele Palladino. Queste le sue parole: "Oggi per me è un'emozione indescrivibile perché oggi affronto ragazzi che ho allenato per due anni e una società che ha sempre creduto in me, Galliani e Berlusconi su tutti. Mi fa molto piacere affrontarli. All'inizio della partita dobbiamo però solo pensare a come battere il Monza nonostante le poche ore di lavoro".

Come trovare la Fiorentina migliore?

"Dobbiamo avere un po' di pazienza per trovare la giusta identità perché sono arrivati 11 calciatori nuovi di cui 5 nelle ultime 24 ore, una mezza squadra. Bisogna avere pazienza e tutto dipende da me per mettere insieme le idee giuste e trovare identità il prima possibile".

Gosens e Cataldi?

"In questo momento non serve la condizione ma servono spirito ed entusiasmo. Gosens lo abbiamo voluto fortemente, ha già fatto questo ruolo nell'Inter e nell'Atalanta. Cataldi è un giocatore che conosco. Perché subito? Perché la cosa più allenante è la gara. Sono arrivati motivati ed oggi tocca a loro come però poteva toccare a tanti altri. Per me è importante anche chi subentra".