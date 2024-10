PALLADINO, Bove oggi sotto punta. Qua è una bolgia

FirenzeViola.it

Il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di San Gallo-Fiorentina: "Come ho detto ieri i giocatori intelligenti possono fare più ruoli. Oggi per esempio Bove gioca sotto punta, può giocare anche da esterno. Può anche abbassarsi a fare il centrocampista, poi è l'occupazione degli spazi che mi interessa. Lo stadio è una bolgia e i tifosi sono belli carichi".

Dopo il primo tempo di Fiorentina-Lazio è cambiato qualcosa... "Non mi voglio prendere meriti che non ho, in quel quarto d'ora ho semplicemente cambiato il sistema di gioco, ho cambiato qualche interprete, quindi il merito è dei ragazzi che hanno avuto un atteggiamento diverso. Io vedevo che la mia squadra era in crescita e noi abbiamo perso solo con l'Atalanta dove abbiamo fatto una delle migliori prestazioni. Avevamo solo bisogno di un po' di tempo, ora c'è entusiasmo".