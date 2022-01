PADOVANO, Vlahovic troverà un Franchi ostile. Lui...

Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, è intervenuto a TuttoJuve.com, dove ha parlato del passaggio di Dusan Vlahovic in bianconero. Queste le sue dichiarazioni: "Mi aspettavo che il trasferimento avvenisse a giugno, anche perché era già nell'aria che Vlahovic si trasferisse da Firenze a Torino. La Juve non è abituata a fare mercato a gennaio, sicuramente i risultati non troppo positivi in campionato hanno convinto la dirigenza ad affondare il colpo".

Vlahovic migliorerà la Juventus?

"Il giocatore è davvero molto forte, importante, che si adatterà ad ogni sistema di gioco, in grado di dare una mano alla Juventus. Vlahovic è tra i primi cinque attaccanti al mondo, in Italia ci sono solo lui e Osimhen di giovani così forti. A mio parere, però, non può essere la risoluzione di tutti i problemi".

Le ricorda qualcuno del passato?

"No, perché sono sempre propenso a non fare paragoni. Ogni giocatore possiede caratteristiche così personali che è difficile anche soltanto provarle a mettere a confronto. Ha meritato la chance in un top club come la Juve, adesso vediamo come si comporterà. I suoi mezzi sono eccezionali".

Prendere la maglia numero 7 che è stata di Cristiano Ronaldo non è da tutti.

"La pressione è a prescindere quando giochi nella Juventus, solo quando sei lì ti accorgi che pesa il doppio delle altre. A mio parere riuscirà a dimostrare il suo valore, mi sembra un giocatore molto pratico e senza tanti fronzoli. E' un attaccante che ama il gol, alla Juve ne farà tanti".

A proposito di pressione, Vlahovic alla Fiorentina ha giocato alcune partite casalinghe fischiato dai propri tifosi per la situazione a livello contrattuale.

"Non puoi essere indifferente a certe cose, però nel mondo del calcio può succedere. Ciò che conta è quel che è oggi, perché dovrà pensare solo a fare bene con la maglia della Juventus. Quando andrà a Firenze troverà un pubblico ostile, ma sono sicuro che si comporterà da professionista e avrà rispetto di un pubblico che lo ha amato e gli ha voluto bene".