P. ROSSI, Commemorato a Prato: presente Antognoni

Si è tenuta in queste ore la commemorazione in Cattedrale a Prato per ricordare Paolo Rossi come voluto proprio dai familiari dell'ex calciatore. Come precisa il TGR Rai Toscana, le ceneri saranno custodite in un’urna a forma di Coppa del Mondo. Presenti in prima fila i tre figli: Alessandro, Maria Vittoria e Sofia Elena, con la moglie Federica oltre anche agli amici Giovanni Galli e Giancarlo Antognoni.

Le ceneri di #PaoloRossi saranno custodite in un’urna a forma di Coppa del Mondo. Svelata durante la commemorazione a #Prato, la città dove era nato #Pablito, 64 anni fa. In prima fila i tre figli: Alessandro, MariaVittoria e SofiaElena, con la moglie Federica. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/A7mEyCkYdy — Sara Meini (@SaraMeini) December 30, 2020