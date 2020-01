L'ex allenatore Corrado Orrico ha detto la sua sui temi attuali in casa viola: "Bel coraggio a licenziare Montella dopo la sconfitta contro la Roma. La Fiorentina in quell'occasione era orfana di Chiesa e Ribery. La critica è stata molo severa, ma la colpa non era totalmente sua, aveva una squadra che era poca cosa. Montella ha pagato la pochezza della rosa".