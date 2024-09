ORLANDO, Nico fragile, non la miglior scelta per la Juve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di tmw radio durante la trasmissione Maracanà, Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina, ha dato il suo giudizio sull'operazione che ha portato Nico Gonzalez a vestire i colori bianconeri lato Juventus.

Ecco le sue parole: "Credo sempre che Giuntoli abbia concordato con Motta il mercato. Se arriva e ha in casa Soulé, ritenendolo l'esterno più importante, non va via. Io personalmente lo avrei tenuto, poi hanno rimediato con Nico Gonzalez, che è un giocatore molto particolare e che si fa spesso male. Non so se la Juve, pensando a una stagione così intensa, abbia preso la soluzione migliore."