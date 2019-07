ORGANIGRAMMA, L'ad è Mark E. Stephan

Presidente Rocco Commisso, amministratore delegato Mark E. Stephan, Joe Commisso (il figlio del Presidente) consigliere e naturalmente Daniele Pradè direttore sportivo. Sono queste le principali novità nell'organigramma della Fiorentina, almeno provvisoriamente, in attesa di un CdA e secondo la pagina della Lega con i dati del club viola. Per il nome dell'amministratore delegato dunque Commisso ha scelto tra i suoi dirigenti americani, fidati, della Mediacom dove Stephan ha ricoperto più ruoli, fino a vicepresidente esecutivo. Il manager è stato presente anche agli incontri che Commisso ha avuto nel suo ultimo soggiorno a Firenze (nella foto è il primo a sinistra) ed ha incontrato alcune figure per il "casting" di manager da far entrare nel club.