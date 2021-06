ONOFRI, Italiano dovrà saper ricevere le critiche

L'ex difensore Claudio Onofri, oggi commentatore, ha così parlato in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto.

Come lo vede Italiano a Firenze?

"Bene. Allenare è un altro mestiere, lì sì che il carattere diventa importante. Devi saper ricevere le critiche, perché Firenze ha la sua platea. Sotto il profilo tattico qualcosa da migliorare in fase difensiva c'è: questo pressing asfissiante molto alto costringe a salire molto spesso, coi difensori quasi a metà campo, e se non avviene coi tempi giusti ecco che si aprono le praterie. Lì ho visto qualche carenza ma lasciatemelo dire, da affezionato della piazza di La Spezia: ha fatto quasi un miracolo nella scorsa stagione. La rosa che aveva apparteneva più a un'alta Serie B che a una A. Invece hanno meritato, grazie all'intelligenza e alla capacità di trasmettere un gioco divertente e produttivo di Italiano. Credo manterrà le stesse posizioni a Firenze. Avrà Nico Gonzalez, adattissimo al modo che ha di giocare. La cosa importante, con questi allenatori che hanno idee fisse e che non le cambiano, è dar loro giocatori giusti".