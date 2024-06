OLANDA, Infortunio per Koopmeiners, niente Europei

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Niente Europeo per Infortunio per Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese dell'Atalanta, obiettivo di mercato della Juventus, ha riportato un infortunio all'inguine ieri nel riscaldamento che precedeva l'amichevole poi vinta dall'Olanda contro l'Islanda. Oggi gli esami, e la federazione olandese ha annunciato che Koopmeiners "non potra' giocare l'Europeo". Per l'Olanda è il terzo forfait a centrocampo, dopo quelli di De Roon e oggi di De Jong. (ANSA).