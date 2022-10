OBIETTIVI, Tottenham vuole fare cassa con Lo Celso

"Il Tottenham vuole fare cassa con Giovani Lo Celso", scrive oggi Football Insider. Ormai scaricato dagli Spurs, il centrocampista argentino è attualmente in prestito al Villarreal e viene valutato circa 20 milioni di euro. Esattamente la cifra che il club lodinese spera di incassare, possibilmente già a gennaio, con la sua cessione a titolo definitivo. Al Sottomarino Giallo o ad altri club. Sul 26enne - lo ricordiamo - in estate si era mossa con decisione anche la Fiorentina, salvo vedersi dire di no dallo stesso Lo Celso a favore del ritorno in Spagna.