OBIETTIVI, Junior Firpo è vicinissimo al Leeds

Mundo Deportivo, quotidiano vicino alle cose di casa Barcellona, spiega come nelle ultime ore il Leeds abbia fatto importantissimi passi in avanti per Junior Firpo. A lui avevano pensato anche la Fiorentina e il Milan con i rossoneri che avrebbero voluto chiudere l'operazione con la formula del prestito, mentre la squadra allenata da Bielsa metterebbe sul piatto la cifra richiesta dai blaugrana, ovvero fra i 15 ed i 17 milioni di euro. Un dettaglio, questo, che avrebbe fatto la differenza nella trattativa, con Firpo che è adesso ad un passo dal passaggio in Premier League.