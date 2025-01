NICOLA, Mina non è scorretto, la mette sul piano fisico

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa di vigilia del match tra Torino e Cagliari, il tecnico dei rossoblu Davide Nicola ha voluto anche difendere l'ex viola Yerry Mina, finito al centro di diverse polemiche per il suo atteggiamento provocatorio in occasione delle espulsioni di D'Ambrosio contro il Monza e di Rebic contro il Lecce: "Non mi piace quando lo si identifica come un provocatore. Io voglio circondarmi di dati, le critiche mi interessano poco. Per indole io voglio dai miei difensori aggressività e lealtà. Mina non ha mai avuto una condotta scorretta.

I due rossi provocati sono stati legittimi, se lo facessero i miei vorrei la giusta punizione. Mina è un professionista che accetta lo scontro fisico. Qualcuno non lo accetta ed ha reazioni non corrette. Lui corretto lo è sempre stato e voglio che continui così".