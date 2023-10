NICO, Un gol in viola per eguagliare se stesso

FirenzeViola.it

Lazio-Fiorentina chiude la decima giornata di campionato. Ecco alcune statistiche e curiosità che riguardano la gara dal sito della Lega serie A. La Lazio ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato, tanti successi quanti nelle precedenti sei partite giocate in casa in Serie A TIM (2N, 2P) e potrebbe ottenere tre vittorie interne di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso aprile.

Se i biancocelesti proveranno ad avvicinarsi alle prime, la Fiorentina giocherà per aumentare il divario con una diretta concorrente per un piazzamento europeo: i viola hanno vinto otto delle ultime tredici gare di campionato (3N, 2P), tra la fine della stagione 2022/23 e il torneo in corso e volgono fare in modo che il ko di Empoli, in cui la Fiorentina ha interrotto una serie di cinque gare a segno di fila in campionato in cui aveva realizzato una media di 2.4 reti a incontro, diventi solo un incidente di percorso.

CURIOSITA`- La Fiorentina è la squadra che ha registrato la più alta percentuale realizzativa nel corso delle prime nove giornate di questa Serie A TIM, con il 16.4%: solo la Lazio nel 2021/22 (17.0%) ha fatto meglio in una singola stagione nel massimo campionato italiano dal 2004/05.

PRECEDENTI - La Lazio ha vinto ben sei delle ultime otto sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina (1N, 1P), contro nessuna avversaria ha registrato più successi nello stesso periodo (dal 2019/20) – sei anche contro Sassuolo, Spezia e Sampdoria. La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di Serie A TIM contro la Lazio (2N, 5P), l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di gare esterne senza successi contro i biancocelesti è stata tra maggio 1989 e marzo 1997 (otto). La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58 in 148 precedenti) che segnato più gol (207) nella sua storia in Serie A.

CALCIATORI - Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, è stato coinvolto in otto reti in 12 sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM (quattro gol e quattro assist), contro nessuna avversaria ha preso parte a più marcature (otto anche contro il Bologna) e contro nessuna squadra ha segnato di più nella competizione (quattro centri anche contro il Sassuolo).

Nicolás González ha segnato cinque gol nelle sue prime otto presenze in questo campionato e con una rete eguaglierebbe già il rendimento registrato in tutta la scorsa Serie A TIM (sei in 24 gare); inoltre, l’attaccante della Fiorentina ha trovato la rete nella sua unica gara da titolare contro la Lazio nella competizione (lo scorso 29 gennaio allo stadio Olimpico).