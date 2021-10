NICO GONZALEZ POSITIVO AL COVID, SQUADRA IN BOLLA

Fiorentina di nuovo toccata dal Covid, dopo i tanti casi di oltre un anno fa. A risultare positivo in questo caso è l'argentino Nico Gonzalez, con il gruppo- squadra dunque costretto ad entrare in bolla. I giocatori dovranno sottoporsi a nuovi controlli prima della gara, per avere la certezza che non ci siano altri casi poi seguiranno l'iter previsto per le squadre interessate da tesserati positivi, compresi i tamponi ogni 48 ore. Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente".