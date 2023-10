NICO, Ecco il rapporto gol-punti. Il record è in B

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nico Gonzalez sta vivendo un momento d'oro tra Fiorentina e Nazionale. In campionato ha già segnato 5 gol che, andando a vedere una particolare statistica fra numero di gol segnati e punti conquistati, cui fa riferimento il Corriere dello Sport, ha portato due punti in classifica.

In questa speciale classifica stilata dal quotidiano, in vetta c'è a sorpresa un giocatore di serie B, Massimo Coda, centravanti della Cremonese con sette reti segnate e ben otto punti conquistati. Alle sue spalle, sul podio, ci sono Domenico Berardi del Sassuolo con 5 gol e 5 punti conquistati e Daniele Casiraghi del Sudtirol con 6 gol e 5 punti messi a referto.

Menzione d'onore, oltre che per Nico, anche per altri big di Serie A come Lautaro Martinez dell'Inter (10 gol e 5 punti ottenuti) e Victor Osimhen del Napoli (6 gol e 2 punti in cascina)