NICO (DAZN), Tanti gol fatti? Solo merito del mister

Nico Gonzalez ha parlato a DAZN nel pre-partita di Fiorentina-Sassuolo. Così l'esterno argentino sul buon momento offensivo dei viola: "Stiamo facendo bene in attacco ma non è solo merito mio. Credo che ho giocato poco nei primi mesi, sono rientrato col Bologna dopo tanto tempo. Non credo che il mio rientro sia il segreto di questo momento, abbiamo una squadra forte. Il merito è tutto di Italiano, in allenamento ci alleniamo benissimo e non ci sono frizioni".