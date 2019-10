NAZIONALI, Il Cile batte 3-2 la Guinea. Pulgar...

Il Cile si impone sulla Guinea nello stadio neutro di Alicante. A decidere l'incontro amichevole disputato questo pomeriggio sono state le reti di Meneses al 64', Mora Aliga al 71' e Vidal su rigore al 74', che hanno reso vane le realizzazioni di Conte al 38' e Camara all'80' sul fronte opposto. Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, 90 minuti in campo per Sierralta dell'Udinese e 65 per Pulgar della Fiorentina.