Nel pomeriggio ha giocato anche il Burkina Faso di Bryan Dabo che ha battuto per 2-1 il South Sudan per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Quattro punti in due partite giocate che consolano il centrocampista viola dalle mancate convocazioni da parte di Montella. In serata giocherà anche Pedro che con il suo Brasile Under 23 sfiderà l'Argentina nel torneo delle Canarie.