NASTASIC, Domani visite a Roma poi firma a Firenze

Matija Nastasic è pronto al ritorno a Firenze. Il difensore serbo - riporta in questi minuti TMW - domani sarà in città per le visite mediche e, successivamente, per la firma sul contratto con la Fiorentina. L'ormai ex giocatore dello Schalke 04 tornerà in Italia dopo nove stagioni. Per essere più precisi, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il centrale farà prima le visite a Roma (presso Villa Stuart) e poi raggiungerà Firenze.