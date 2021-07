NASTASIC, Bloccato da Viola: affare da 2-3 milioni

La Fiorentina ha bloccato Matija Nastasic. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'affare per i viola non sarà troppo oneroso e costerà sui 2-3 milioni di euro in virtù di un accordo tra il serbo e lo Schalke 04 che prevede di liberarlo a condizioni molto più favorevoli rispetto al valore del calciatore in caso di retrocessione. Il ritorno del classe '93 sembra dunque essere più che possibile.